라는 슬로건 아래 일상 생활 속 스포츠, 놀이, 문화의 라이브스타일을 기반으로 5-12세의 아이들에게 활동적이면서도 감도 있는 Urban playwear를 제안하는 브랜드다. 한편 ㈜서양네트웍스는 비플레이 뿐만 아니라 블루독, 블루독베이비, 알로봇, 밍크뮤, 래핑차일드 등 유아동 패션 브랜드를 보유하고 있다.



㈜서양네트웍스(대표 박연)의 키즈브랜드 ‘비플레이(B PLAY)’가 오늘 오전 11시부터 B.댄스챌린지 이벤트를 진행한다고 밝혔다.해당 이벤트는 지난 5월 시행한 비플레이X비보이 워크샵의 연장선으로 비플레이 런칭 모델인 키즈 크리에이터 김원우와 세계적인 팝핑 댄서 강도균이 참여한다.9월 14일(화)부터 THE SYMALL와 비플레이 공식 인스타그램에서 진행되며, 키즈 댄서를 꿈꾸는 사람이라면 눈 여겨 볼만한 기회이다. 인스타그램 릴스를 이용해 기획한 이번 B.댄스챌린지는 춤에 관심있는 사람이라면 나이, 국적, 성별에 상관없이 모두 참여 가능하다.특히 이번 이벤트에서는 약 300만원 상당의 경품도 함께할 예정이다. B.댄스 챌린지 영상을 보고 THE SYMALL에 감상평을 남긴 모든 사람에게 제한없이 THE SYMALL 쇼핑 지원금 5,000P를 증정한다. 또한 챌린지에 참여해 영상을 올려준 3명을 선정해 1등에게는 100만P, 2등에게는 50만P, 3등에게는 10만P를 증정한다. 이 외에도 챌린지에 참여해준 모든 사람을 대상으로 THE SYMALL 쇼핑 지원금을 선물할 예정이다.비플레이 브랜드 관계자는 “키즈 크리레이터를 꿈꾸는 아이들이 많아진 지금 재미있는 방식으로 친근하게 다가가고자 이번 이벤트를 기획했다”며 “키즈 댄서를 꿈꾸는 아이들에게 좋은 기회가 되길 바라며, 많은 참여 바란다”고 밝혔다.이벤트와 관련된 보다 자세한 사항은 9/14(화)부터 THE SYMALL과 비플레이 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.2019년 런칭한 비플레이(B PLAY)는