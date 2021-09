'직캠황제' 방탄소년단 뷔, 멤버 유일 MPD 직캠부터 3년 연속 최고 조회수

방탄소년단 뷔가 '직캠황제'가 되기까지 여정이 화제가 되고 있다.북미매체 올케이팝은 최근 팬들 사이에 뜨거운 반응을 얻고 있는 뷔의 ‘직캠 성공기’를 기사화 했다.2014년 9월 뷔는 방탄소년단 멤버 최초로 MPD 공식 개인직캠을 얻게 된다. 당시 방탄소년단의 Mnet ‘Danger’ 무대는 그룹 직캠과 함께 개인 직캠은 유일하게 뷔만 공개되었으며, 단독 개인 직캠을 가질 정도로 눈에 띄는 멤버였던 뷔는 카리스마가 돋보이는 무대장악력으로 높은 조회수를 기록했다.2017년 2월 공개된 'Not Today’ MPD 직캠은 첫날부터 가장 많이 본 직캠으로 다른 멤버의 조회 수와 10배의 차이가 났다. ‘MBC 예능연구소’의 공식 플레이리스트에 추가된 4년 전 뷔의 'Not Today' 직캠을 보면, 왜 그가 ‘아이돌의 아이돌’이라고 불리는지 잘 알 수 있다.뷔는 2020년, 2021년 2년 연속 방탄소년단의 모든 공식무대 직캠 조회수에서 1위에 오르는 ‘올킬’ 기록을 세웠다. 또 데뷔 이래 타이틀곡을 비롯한 대다수의 무대직캠에서 가장 높은 조회수를 기록하기도 했다.뷔는 역대 K팝 ‘가장 높은 조회수’, ‘가장 많은 좋아요 기록을 세웠으며, 입덕 직캠 M2 "작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)는 1억 3600만회의 압도적 조회수를 자랑한다.이 입덕직캠으로 뷔는 ‘2019년 M2 이어 엔드 어워즈(YEAR END AWARDS)’ 가장 사랑 받은 컨텐츠 1위, 네이버 TV 캐스트 결산 ‘리마인드(REMIND) 2019 헬로(HELLO) 2020’ 인기 동영상 1위를 거머쥐었다.뷔는 2019년, 2020년 2년 연속 ‘최고 조회수 직캠’, 2021년 공개된 개인 직캠 중 조회수 1위, 1000만뷰 이상 직캠 14개, 2000만뷰 이상 직캠 2개를 보유한 유일한 아이돌로서, 모든 플랫폼에서(유튜브, 페이스북, 네이버) 최고 조회수의 직캠 기록을 세우기도 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr