방탄소년단 뷔, 사운드클라우드 업로드 전 곡 2000만 스트리밍 돌파

방탄소년단(BTS) 뷔가 '사운드 클라우드(SoundCloud)'에 업로드한 전 곡이 2천만 스트리밍을 돌파하며 음원 최강자 면모를 뽐냈다.뷔의 자작곡 '스노우플라워(Snow Flower)'가 세계 최대 음원 공유 플랫폼 '사운드 클라우드'에서 2천만 스트리밍을 돌파했다.이로써 뷔는 업로드한 6곡 전 곡이 2천만 스트리밍을 돌파하는 새로운 기록을 달성하게 됐다.'스노우플라워'는 뷔가 지난해 12월 25일 팬데믹 시국을 함께 지나고 있는 팬들에게 위로와 행복, 감사를 전하는 마음으로 깜짝 공개한 자작곡이다.'스노우 플라워'는 공개된 후 '전 세계 모든 음악 장르 톱50' 차트 1위(12월 31일 기준)와 미국, 영국 사운드클라우드 동시 1위를 비롯해 'Hot & New' 차트의 '모든 음악 장르'에서 6일 연속 전 세계 1위를 차지하며 뜨거운 인기를 입증하기도 했다.'음원강자'이자 '사운드 클라우드 최강자' 뷔의 놀라운 기록은 이뿐만이 아니다.최근 뷔의 자작곡 '풍경(Scenery)'이 1억 9800만 스트리밍을, 또 다른 자작곡 '윈터 베어'(Winter Bear)가 1억 4100만 스트리밍을 돌파하면서 뷔는 아시아에서 유일하게 1억 4천만 스트리밍 기록의 두 곡을 보유한 아티스트가 되는 대기록의 주인공이 됐다.뿐만 아니라 뷔는 방탄소년단 멤버 RM(알엠)과 공동 작업한 '네 시'(4 O'CLOCK)가 8100만 스트리밍을 돌파하면서 '풍경', '윈터 베어'에 이어 세 곡 이상이 '사운드 클라우드'에서 8000만회 이상의 스트리밍을 돌파한 유일무이한 KPOP 솔로 아티스트가 됐다.또한 자작곡 '풍경' 1억 9800만, '윈터 베어' 1억 4100만, '네 시' 8100만, '스노우 플라워' 2000만, 커버곡인 멤버 제이홉과 같이 부른 '안아줘' 3200만, 2014년 20살 생일에 팬들에게 선물한 아델의 'SOMEONE LIKE YOU' 3200만으로 총 5억 400만 스트리밍을 돌파, KPOP 솔로 아티스트 최초 5억 돌파의 대기록을 쓰며 음원 최강자의 면모를 뽐냈다.음악으로 팬들과 교감, 성장해가면서 음원 강자로 거듭나 각종 최초, 유일의 신기록들을 수립해 가는 싱어송라이터 김태형. 그가 보여주는 음악적 세계와 향후 행보에 기대가 모아진다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr