방탄소년단 진 'Moon', 스포티파이 1억 스트리밍 돌파

방탄소년단(BTS) 진의 자작 솔로곡 'Moon'(문)이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 1억 스트리밍을 돌파하며 강력한 음원 파워를 과시했다.

'Moon' 은 진의 탄탄한 보컬과 시원한 고음, 청량한 음색이 돋보이는 업템포 곡으로 팬들은 지구, 자신은 그 지구를 맴도는 달에 비유하며 팬들과 변함없이 함께 하고자 하는 마음을 표현한 노래이다.

월드 뮤직 어워드(World Music Awards)는 공식 계정을 통해 “‘에피파니’(Epiphany)에 이어 'Moon'이 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다”란 글과 함께 왕관, 달, 보라색 하트 등 이모티콘을 덧붙여 남다른 애정을 담아 축하를 전했다.

팬들은 '100M FOR OUR MOON JIN', '#Moon100M', ‘#MoonByJin100M’ 해시태그와 함께 진의 기록 달성을 축하했다.

트위터에서는 '100M FOR OUR MOON JIN'이 월드와이드 트렌드 12위, 페루 실시간 트렌드 5위, 인도네시아 실시간 트렌드 8위, 멕시코 실시간 트렌드 9위에 오르고, 사우디아라비아, 인도, 필리핀 등 수 개국의 실시간 트렌드를 장식했다. 'seokjin', 'Congratulations Jin' 등의 키워드도 트렌드되며 진과 'Moon'에 대한 뜨거운 관심과 인기를 입증했다.

'Moon' 은 발매 후 지금까지 전 세계에서 큰 사랑을 받으며 눈부신 기록을 쓰고 있다.

국내 최대 음원 플랫폼 멜론(Melon)에서 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'에 수록된 솔로곡 중 가장 많은 '좋아요'를 받았으며, 233일 동안 톱 100 일간차트에 진입하는 기록을 세웠다. 이는 방탄소년단의 역대 솔로곡 중 최장기간 차트인 기록이다.

'Moon' 은 지난 7월 네팔 아이튠즈(iTunes) 톱 송 차트 1위에 등극, 총 110개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르는 대기록을 세웠다. 이로써 'Moon'은 아이튠즈 역사상 다섯 번째로 총 110개국 1위를 차지한 곡이 됐다.

'Moon' 은 지난해 7월 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서 2위에 등극했고, 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤(Rolling Stone) 선정 '역대 최고 보이그룹 노래 75곡'(75 Greatest Boy Band Songs of All Time)에서 5위에 오르며 K-POP의 위상을 드높였다.

롤링스톤은 '2020 베스트 앨범 50'(The 50 Best Albums of 2020)에 방탄소년단의 'MAP OF THE SOUL : 7'을 선정하며 "가장 좋았던 부분은 청중을 향한 진의 놀라운 사랑 노래인 'Moon'이다. 기타 선율 위에 팬들을 위해 헌신하고자 하는 그의 약속을 담았다"라며 'Moon'이 앨범의 하이포인트라고 극찬했다.

팬들은 “석진아 축하해. 항상 응원할게”, “이렇게 소중한 곡 만들어주고 들려줘서 고마워” 등 뜨거운 반응을 나타냈다.

