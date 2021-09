방탄소년단 진, BBC 영어 교육 예문까지 등장한 매력둥이

방탄소년단(BTS) 진이 BBC의 영어 교육 예문에 등장해 시선을 집중시켰다.지난 22일 영국 BBC의 영어 교육 공식 계정인 'BBC Learning English (BBC 러닝 잉글리시)'는 공식 트위터를 통해 "이 'head (머리)' 관련 숙어들을 공부하면서 영어에서 한발 앞서 나가세요. 직접 예문을 만들고 공유하며 당신의 장기 기억 속에 저장하세요"라는 글을 남겼다.'BBC Learning English'는 더불어 "Head over heels (deeply in love)"(사랑에 푹 빠지다 (사랑에 깊이 빠지다))라는 의미의 숙어가 들어간 문장을 게시했다."Seokjin is head over heels for Beth. He absolutely adores her"(석진은 Beth(베쓰)한테 푹 빠져있어. 확실히 그는 그녀를 매우 사랑하고 있지)가 그것으로 진의 본명인 'Seokjin(석진)'이 예문에 등장했다.공영방송사 BBC가 운영하는 공식 계정에서 한국의 가수인 방탄소년단, 그 중에서도 진을 주인공으로 문장을 만들어 게시한 것으로 영국에서도 뜨거운 방탄소년단과 진의 인기를 실감케 한다.한편 미국 빌보드 뉴스는 방탄소년단의 BBC 라디오 1 '라이브 라운지' 무대 소식을 전하며 진의 보컬은 항상 짜릿하다고 언급했다. 매체는 '라이브 라운지' 무대의 '퍼미션 투 댄스' 중 진의 고음 하이라이트 파트인 'We don't need to worry. 'Cause when we fall we know how to land' 가사 부분을 엔딩 장면으로 내보냈다.진은 7월 전 세계 소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 인물 1위에 올랐다. 진은 미국 시장조사기관 NETBASE QUID가 공식 계정을 통해 발표한 "소셜미디어에서 7월 'New Music' 관련 가장 많이 언급된 인물" 1위를 차지하며 높은 인기와 막강한 글로벌 영향력을 입증했다김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr