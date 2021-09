방탄소년단 정국 '생일 맞이 브이라이브' 일간+주간+월간 1위 '올킬'

전세계 실트+日3대 플랫폼 1위 장악 '초강력 인기'

방탄소년단(BTS) 정국의 개인 방송이 브이라이브 전세계 일간, 주간, 월간 1위를 올킬하는 초강력 인기를 과시했다.지난 8월 31일 오후 10시 50분경, 정국은 네이버 브이라이브에서 '해피 벌스데이 투 미' 라는 제목으로 개인 방송을 진행했다.이날 총 2시간 30분 동안 진행된 정국의 개인 방송은 실시간 동시 시청자 수 2044만 이상을 돌파했다.이와 함께 실시간 23억 이상 '좋아요', 6500만 이상 댓글을 받으며 역대 브이라이브 '최다' 기록을 경신하는 폭발적인 반응이 얻었다.이에 '해피 벌스데이 투 미' 가 1일을 비롯해 2일까지 브이라이브 전세계 일간, 주간, 월간 차트 1위를 싹쓸이하는 압도적 인기를 보여줬다.앞서, 31일 정국은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 "저에게 하고 싶은 말들이 있었다면 남겨주세요!(노래가사처럼)" 라는 글을 남겼다. 이에 전세계 팬들은 정국을 향해 무수한 댓글을 남겼다.방송 시작, 정국은 "오늘 댓글을 가사처럼 남겨 달라 했던 이유는 저를 위해 해주시는 말을 가사로 써 곡을 하나 만들기 위함이다. 갑자기 어젯밤에 문득 생각이 났다" 고 설명했다.정국은 준비한 인스트를 켠 후 팬들의 댓글을 가사로 만들고 화음을 덧붙여 직접 노래를 부르며 정성껏 즉석 곡 작업을 진행했다.또 정국은 "작업물 만들 때 굉장히 오랜 시간이 소요된다" 며 팬들의 사랑을 완벽히 곡에 담으려 1시간 가량 고군분투하는 모습을 보이며 감동을 안겼다.더불어 정국은 '저스틴비버'(Justin Bieber)의 Off My Face를 시작으로 방탄소년단의 곡인 보조개, 낙원, Born Singer, Pied Piper, Let Go, 둘! 셋!, Mic Drop, 고엽, 봄날, 전하지 못한 진심, 하루만, Heart Beat, Rain, Film Out, 00:00 Zero O’Clock, 바다, Best Of Me, 소우주, Home, Love Maze, Waste It On Me를 불러주며 지난 번에 이어 또 한번의 '방구석 콘서트'를 진행하는 특별한 시간도 선사했다.정국은 시원 탄탄한 가창력으로 명품 라이브 실력을 자랑했고 눈부신 꽃미남 비주얼까지 뽐내며 눈과 귀를 호강시켰다.정국의 브이라이브 방송 이후 1일 오전 2시경, 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 한국 실시간 트렌드에는 #정국이의_눈부신_스물다섯_생일축하해 1위, #HAPPYJKDAY 2위, #JungkookBirthday 4위, #정국이생일_파티파티예 5위 등이 올랐고 상위 20개 중 정국 관련 키워드가 13개 올랐다.또 오전 1시경, 월드와이드(전세계) 트렌트에는 #HappyBirthdayJungkook 1위, #GoldenArtistJKDay 2위, #LightInOurDarkJK 6위, #OurBrightestStarJK 8위 등이 랭크됐고 상위 20개 중 정국 관련 키워드가 13개 오르며 전세계를 장악했다.일본의 야후 핫 서치 1위, 구글 검색 트렌드 1위, 트위터 트렌드 1위와 야후 14개, 트위터 32개의 정국 관련 키워드가 오르며 현지 3대 플랫폼에서도 뜨거운 인기를 나타냈다.한편, '해피 벌스데이 투 미'는 2일 2350만뷰, 24억 8000만 '좋아요'를 기록하면서 식을 줄 모르는 인기를 보였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr