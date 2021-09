안소희, C사 명품백 들고...어둠을 밝히는 미모[TEN★]

원더걸스 출신 배우 안소희가 행복한 근황을 전했다.안소희는 1일 자신의 인스타그램에 “안냥! The last night of this summer”이라는 글과 함께 여러장의 사진을 공유했다.공개한 사진 속 안소희는 명품백은 맨 채 환하게 웃고 있는 모습이다.한편 안소희는 JTBC 드라마 ‘서른, 아홉’에 출연할 예정이다.사진=안소희 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr