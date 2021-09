우혜림-신민철

원더걸스 출신 우혜림이 남편 신민철과 행복한 생일날을 맞이했다.우혜림은 1일 자신의 인스타그램에 "it's September again.. happy birthday to me. Thank you all for the birthday wishes"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 우혜림-신민철 부부의 모습이 담겨 있다. 두 사람은 케이크를 앞에 가벼운 미소를 지어 보이고 있다. 우혜림은 화장기 없는 모습으로도 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.혜림은 2010년 원더걸스 멤버로 합류해 데뷔했다. 그는 태권도 선수 신민철과 지난해 결혼했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr