2021년 9월 1일 크리스챤 디올 뷰티는 하우스 최초의 향수- 미스 디올(MISS DIOR)의 새로운 향수, NEW 미스 디올 오 드 퍼퓸 출시하며 미스 디올의 뮤즈 ‘나탈리 포트만’이 선보이는 함께한 새로운 광고 캠페인을 전격 공개하고 지상파-케이블 TV광고를 비롯해 옥외-디지털 광고 온에어에 나선다고 밝혔다.‘벨벳티 프레쉬 플로럴 부케’ 향의 NEW 미스 디올 오 드 퍼퓸은 다채로운 컬러의 풍성한 꽃들로 만들어진 ‘밀레피오리’처럼 눈부시게 빛나는 산뜻한 플로럴 향과 관능적인 노트를 새롭게 재해석하여, 마치 숲의 덤불처럼 생기있고 부드러우면서도 꽃잎처럼 싱그러운 향으로 온 몸의 감각을 일깨우는 향이다.새로운 캠페인은 눈부신 아름다움과 행복한 미소를 드러내는 미스 디올 레이디, 나탈리 포트만과 함께 여성이 주체적으로 아름다움과 사랑에 대한 기쁨을 찾아가는 여정을 담아냈다.수천송이의 꽃으로 만들어진 듯한, 산뜻하면서도 생동감 넘치고 관능적인 향이 매력인 미스 디올의 새로운 향수 NEW 미스 디올 오 드 퍼퓸을 위해 다채로운 꽃들을 침대 삼아 눕거나, 나무와 꽃, 바다 그리고 하늘을 배경으로 한 대자연에서 촬영됐다.2011년부터 지금까지, 디올 하우스에서 가장 아이코닉한 향수인 ‘미스 디올’의 모델로 활동하고 있는 나탈리 포트만은 사랑에 빠진 젊은 여성에서 시작해, 이제는 주변과 세상, 자연에도 관심을 가지고 있는 자신감 있고 열정적인 여성으로 거듭났다. 하늘과 바다, 땅, 자연과 함께 모든 것들과 사랑에 빠진 미스 디올, 양팔을 활짝 펼친 그녀는 온 세상과 그 아름다움을 끌어안고 미소 지으며 “WAKE UP FOR LOVE, WAKE UP FOR BEAUTY!”, 우리에게 모두 일어나야 한다고 이야기한다.NEW 미스 디올 오 드 퍼퓸은 30ml, 50ml, 100ml 3가지 용량으로 출시되며 전국 백화점 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 75개의 오프라인 매장과 롯데온(LOTTE ON) 등 7개의 온라인 기업몰, 그리고 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr