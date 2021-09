방탄소년단 정국 생일 '개인 방송' 2000만 동시 시청...23억 '좋아요♥'+6500만 '댓글'

방탄소년단(BTS) 정국의 개인 방송이 2000만 실시간 시청자와 역대 '최다' 좋아요, 댓글을 기록하는 압도적 인기를 모았다.지난 8월 31일 오후 10시 50분경, 정국은 네이버 브이라이브에서 '해피 벌스데이 투 미' 라는 제목으로 개인 방송을 진행했다.이날 총 2시간 30분 동안 진행된 정국의 개인 방송은 실시간 동시 시청자 수 2044만 이상을 돌파했다.이와 함께 실시간 23억 이상 '좋아요', 6500만 이상 댓글을 얻으며 역대 브이라이브 '최다' 기록을 경신하는 폭발적인 반응이 나타났다.당일 정국은 자신의 생일을 맞이해 팬들의 댓글을 모아 가사를 만들어 곡 작업을 하고 즉석 라이브를 팬들에게 역 선물하는 시간을 가졌다.방송 시작, 정국은 "갑자기 어젯밤에 문득 생각이 났다. 될지 안될지 모르지만 혹시나 조금 더 보완하기 위해 여러분의 댓글을 싹 정리했다. 직원도 도움을 줬다" 고 밝히며 곡 작업의 취지를 밝혔다.정국은 팬들의 댓글을 하나 하나 소개하며 "너무 행복했습니다" 라 말했고 "저는 작업을 할 때 굉장히 오랜 시간이 소요된다" 라 선언한 후 녹음하기 시작했다.정국은 멜로디에 팬들의 댓글과 화음을 능숙하게 덧붙이며 수정의 수정을 반복했고 섬세하게 작업에 몰두하는 만능 아티스트의 면모도 보였다.또 정국은 녹음이 막히자 깊은 고민에 빠지면서도 "창작의 고통 아미와의 소통" 이라며 고군분투하는 모습을 보였고 음을 몇 번이나 되짚어가며 1시간 가량 정성껏 즉석 작업을 펼쳤다.정국은 "너무 즐거웠고 가사를 만들어 왔었어야 했는데 즉석에서 댓글을 보면서 작업하는 게 힘들다는 것을 알게 됐다. 다음에 또 이런 컨텐츠를 제대로 할 수 있다" 며 마무리 지었다.이후 정국은 "저희 프렌드 뜨또의 곡을 부르려 한다. 노래가 너무 좋고 잘하는 것 같다" 고 격하게 극찬하며 '저스틴비버'(Justin Bieber)의 Off My Face를 열창했다.더불어 정국은 팬들의 신청곡을 모두 불러주는 또 한번의 '방구석 콘서트'를 진행하는 특별한 시간도 가졌다.정국은 방탄소년단의 곡인 보조개, 낙원, Born Singer, Pied Piper, Let Go, 둘! 셋!, Mic Drop, 고엽, 봄날, 전하지 못한 진심, 하루만, Heart Beat, Rain, Film Out, 00:00 Zero O’Clock, 바다, Best Of Me, 소우주, Home, Love Maze, Waste It On Me를 불러주며 저음부터 고음, 리듬, 음정, 박자 등 자유자재로 구사하는 명불허전 가창력을 뽐냈고 의자에서 일어나 즉석 프리 댄스까지 춰 보이며 오감 만족 힐링을 안겨주는 명품 방구석 콘서트를 선보였다.이에 정국의 '해피 벌스데이 투 미' 방송은 1시간 9분 만에 10억, 1시간 45분 만에 15억, 2시간 23분 만에 20억, 방송 종료 시 23억에 달하는 '좋아요'를 받는 실시간 역대 '최다' 기록을 경신했다.한편, 정국은 케이크를 준비해 팬들과 생일을 함께 자축하며 즐거운 시간을 보냈고 멤버 제이홉은 새벽에도 케이크를 공수해 축하해 주며 훈훈함을 더했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr