방탄소년단 .정국 카리스마 눈빛...후드티와 조거팬츠로 '시선 강탈'

방탄소년단 정국이 심장이 멎을 듯한 매력과 모델 포스로 시선을 강탈했다.최근 휠라 코리아 공식 유튜브, SNS에서는 '내가 찾은 나만의 스타일로 Find my own style' 이라는 콘셉트로 2021년 휠라 가을 컬렉션 'Find Your Basics' 정국 화보 영상을 새롭게 공개했다.영상 속 정국은 루즈핏 후드 티와 조거 팬츠 세트에 화이트 러닝화를 자신만의 멋짐 폭발하는 스타일로 환상적이게 소화했다.정국은 웅장한 BGM에 맞춰 톱모델 아우라를 뿜어내며 정면을 향해 근엄하게 워킹했고 카리스마 넘치는 눈빛으로 상남자의 매력을 한껏 과시했다.또 정국은 살짝 드러낸 귀요미 눈 웃음으로 순간 심쿵을 안기는 치명적인 모먼트를 선사했다.정국은 카메라에 근접하자 메고 있던 힙 색을 터치, 시선을 집중시키며 후드티에 쓰여진 'FILA' 로고를 부각 시켰고 특유의 유니크한 표정과 포즈를 자유자재로 구사하며 프로패셔널한 모델의 면모를 보였다.더불어 정국은 화면을 가득 채운 초근접샷에도 무결점한 조각상 이목구비를 자랑했고 전세계 팬심을 뒤흔드는 극강의 미남 자태를 한껏 뽐내 시선을 압도했다.방탄소년단(BTS) 정국의 중국 팬클럽이 국내 5군데 방송사에서 생일 광고를 '최초'로 선물하는 초강력 팬 위력을 보여줬다.중국 팬클럽 '정국 차이나'는 8월 30일~9월 5일까지 국내 방송사 SBS, KBS2, JTBC, Mnet, TVN 5곳에서 정국의 생일 광고를 총 80회 송출시키는 서포트를 트위터를 통해 공개했다.'정국 차이나'는 8월 30일 JTBC에서 오후 9시 방송되는 '슈퍼밴드2', 8월 31일 SBS MTV 오후 6시 방송되는 '더쇼', 9월 1일 Mnet 오후 8시 방송되는 'TMI NEWS', 9월 2일 Mnet 오후 6시 방송되는 '엠카운트다운', 9월 3일 KBS2 오후 5시 방송되는 '뮤직뱅크', 9월 4일 tvN 오후 7시 40분 방송되는 '놀라운 토요일', 9월 5일 SBS 오후 3시 50분 방송되는 '인기가요' 등 프라임 방송 시간대에 정국의 생일 광고를 내보낸다고 전했다.특히 '정국 차이나'는 국내 TV 채널 5곳에서 광고를 동시에 진행한 아티스트로는 정국이 '최초' 라고 말하며 압도적 팬 파워를 과시했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr