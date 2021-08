방탄소년단 뷔, 소년의 섹시함...화보로 전세계 홀릭 + 조회수 & 좋아요 폭발 "최고 인기"

방탄소년단 뷔의 순수한 소년미와 치명적인 섹시미를 동시에 뽐낸 커버 사진과 영상이 가장 높은 조회수와 좋아요를 받으며 ‘ 소셜 킹 ’ 의 입지를 공고히 했다 .

‘ 빌보드 (Billboard)’ 는 지난 28 일 유튜브 공식 계정을 통해 매거진의 멤버별 커버 촬영 비하인 영상을 순차적으로 공개했다 .

뷔의 ‘A Behind the Scenes Look At V’s Billboard Cover Shoot #SHORTS’ 영상은 마지막으로 공개됐음에도 불구하고 가장 높은 조회수 (13 만 ) 로 뜨거운 관심을 받고 있다 (29 일 오전 6 시 기준 ). 특히 계정 당 한 번 밖에 줄 수 없는 ’ 좋아요 ‘ 또한 30 만 개로 가장 많아 그 의미가 더욱 크다 .

뿐만 아니라 뷔의 영상은 최단 시간인 공개 10 시간 만에 10 만 조회수를 돌파해 막강한 인기와 독보적인 존재감을 입증하기도 했다 .

뷔의 커버 사진은 빌보드 공식 인스타그램에서도 가장 많은 ’ 좋아요 (57 만 5 천 )‘ 를 받으며 ’ 소셜 킹 ‘ 의 면모를 과시하고 있다 (29 일 오전 6 시 기준 ). 최초 공개 당시에도 가장 빠른 38 분 만에 10 만 ’ 좋아요 ‘ 로 호응을 얻기도 했다 .

뷔는 순수한 소년미와 폭발적인 섹시미가 공존하는 듯한 분위기와 함께 여유로우면서도 치명적인 눈빛으로 몰입도를 높였다 . ’ 화보 장인 ‘, ’ 화보 천재 ‘ 라는 수식어를 증명하듯 매 컷마다 천재적인 카리스마를 뿜어내며 눈길을 멈추게 했다 .

’ 꽃보다 아름다운 ‘ 뷔의 모습은 전형적인 미남으로 세련되고 시크한 아우라를 뿜어냄과 동시에 몽환적인 아름다움을 선보이며 뷔만이 낼 수 있는 분위기로 전 세계 팬들을 순식간에 매료시켰다 .

앞서 26 일 빌보드 공식 트위터 계정이 게재한 뷔의 ’BTSxBILLBOARD’ 커버 사진과 영상 또한 가장 마지막으로 공개됐음에도 가장 높은 조회수와 ‘ 리트윗 ‘, ’ 좋아요 ‘ 를 받으며 뜨거운 인기를 끌었다 .