방탄소년단 정국 美빌보드 비하인드 영상, '틱톡'서 '트렌딩 투데이'+BTS '최다' 좋아요·댓글

방탄소년단(BTS) 정국의 빌보드(billboard) 공식 비하인드 신 영상이 글로벌 쇼트폼 비디오 플랫폼 '틱톡'(TikTok)에서 폭발적 인기를 자랑했다.미국 저명한 음악 매체 빌보드 공식 틱톡 계정에 'Behind the scenes with JUNGKOOK #btsbillboard #btsjungkook' 라는 글과 함께 게재된 정국의 빌보드 매거진 비하인드 신 영상이 28일(한국 시간) 오후 '트렌딩 투데이' 에 오르는 강력한 인기를 보여줬다.해당 정국의 영상은 당일 트렌딩 기준, 42만 9천 이상 '좋아요', 1만 이상 '댓글'을 얻는 등 단체부터 멤버 개인 영상 중 '최다' 좋아요, 댓글을 기록하는 압도적인 관심을 받으며 인기 질주를 과시했다.29일에는 45만 5천 이상 좋아요, 1만 1천 이상 댓글로 단체, 멤버 개인 비하인드 신 영상 중 '최다' 좋아요, 댓글을 기록했다.더불어 빌보드 틱톡 계정에서 게재한 'Jungkook really likes to think things through' 영상도 함께 '트렌딩 투데이'에 올랐다.특히 정국의 예술적이고 환상적인 이목구비가 돋보이는 황홀한 조각 미남의 비주얼이 초근접 샷으로 이어지면서 보는 이들의 눈에 천국을 선사했다.또 시크, 매혹, 싱그러움, 청량 등 정국은 팔색조 매력을 한가득 발산했다.이와 함께 감탄을 부르는 퍼펙트한 패션 소화력, 감각적인 포즈, 디테일한 시선 처리 등 비주얼을 비롯해 수준급 모델력까지 갖춘 만능 아이돌의 면모를 뽐냈다.정국은 지난 26일 틱톡에서 '#jungkook' 해시태그로 670억뷰를 돌파, 역대 전 세계 개인 인물 최다 조회수 1위를 기록하며 해당 플랫폼에서 막강한 인기와 영향력, 존재감을 보여주고 있다.한편, 오는 9월 1일 정국의 생일 광고 서포트 소식이 세계 각국에서 쏟아지며 연일 글로벌 축제의 분위기가 끓어 오르고 있다.중국 팬클럽 '정국 차이나'는 서울부터 제주까지 전국 25개의 LED 스크린에 정국의 생일 광고로 물들이는 초특급 서포트를 트위터를 통해 공개했다.정국 차이나는 9월 1일 강남 K팝 스퀘어 미디어, 명동 영플라자 전광판, 홍대 M-스크린, 동대문 APM 전광판 등 서울 15군데 LED 스크린에서 정국의 생일 광고를 송출한다고 전했다.또 8월 30일~9월 13일 대전, 광주, 대구, 제주, 인천, 부산 등 7군데, 8월 30일~9월 8일 부산 서면, 해운대 8월 30일~9월 5일 전주에서 정국의 LED 생일 광고를 송출시킨다.를 사진으로 덧붙였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr