김연아, SNS 통해 근황 공개

꽃다발 안은 채 청초한 미모

/사진=김연아 인스타그램

전 피겨스케이팅선수 김연아가 반가운 근황을 전했다.김연아는 지난 25일 자신의 SNS 계정에 "AND YOU, WHAT DO YOU WAKE UP FOR?"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김연아는 그윽한 눈빛으로 카메라를 바라보고 있다. 그는 커다란 꽃다발은 안은 채 우아한 미모를 뽐냈다. 특히 김연아는 오프숄더 드레스를 착용하며 고혹적이면서도 청량한 분위기를 발산해 눈길을 끌었다.게시물을 본 누리꾼들은 "예쁘다", "꽃보다 아름다운 여인", "미모 무엇", "천사세요?", "꽃이 꽃을 품었다" 등의 반응을 보였다.한편 김연아는 유니세프 국제친선대사로 활동 중이다. 그는 최근 코로나19 백신 공급을 위해 기금 10만 달러(한화 약 1억 1천만 원)를 기부해 화제를 모았다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr