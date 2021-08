방탄소년단 뷔./

방탄소년단(BTS) 뷔가 탁월한 외모와 센스로 화보를 빛냈다.지난 21일 방탄소년단이 모델로 활약하고 있는 삼성 모바일 공식 트위터와 인스타그램 계정에 각 멤버들의 화보가 게재됐다.화보에서 뷔는 귀가 드러나는 짧은 흑발에 루즈한 카키 셔츠를 입고 다리를 꼬고 앉아있다. 내추럴한 모습이 가장 아름다운 '얼굴 천재'의 독보적 존재감이 눈길을 끈다.뷔는 손에 든 'Galaxy Z Flip3' 화면에 몰입한 듯 시선을 주면서 궁금증을 유발시키는 자연스러운 표정 연기와 영리한 연출로 광고에 대한 몰입도를 높이는 '광고 천재' 면모까지 보였다.화보와 함께 업로드된 "Catch your best angles on the #GalaxyZFlip3 just like #V (뷔처럼 GalaxyZFlip3에서 최고의 각도를 잡아보세요)" 라는 문구는 뷔의 감각 있는 연출을 극찬하는 듯 보였다.뷔의 사진은 삼성 트위터 공식계정에서 8시간만에 이 날 공개된 사진 중 최초 10만 '좋아요'를 넘어섰고 23일 오전 7시 기준, 15만 9000 '좋아요'로 가장 많은 '좋아요'와 '리트윗'을 기록했다.삼성의 인스타그램 공식 계정에서도 11만 '좋아요'를 돌파하며 가장 많은 '좋아요'를 기록했다.팬이 아니어도 클릭을 부른다는 뷔의 사진은 '뷔 모델=불패'라는 공식을 검증시켰다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr