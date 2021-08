방탄소년단 정국 'PTD' 프로젝트 직캠 '최초' 800만뷰' 돌파

'최다' 좋아요도 기록 인기 원톱 '직캠 제왕' 증명

방탄소년단(BTS) 정국의 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스) 프로젝트 버전 직캠이 '최초' 800만뷰, '최다' 좋아요를 기록하는 폭발적 인기를 누리고 있다.방탄소년단은 지난 7월 25일 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)를 통해 'Permission to Dance' 프로젝트 버전 직캠 영상을 단체와 멤버 별로 각각 공개했다.이 중 정국의 직캠은 21일 개인과 단체 중 '최초'로 800만뷰를 돌파했고 23일 오전 812만뷰를 넘어섰다. 이와 함께 정국의 직캠은 개인 중 '최다' 좋아요 77만을 얻으며 뜨거운 인기를 증명했다.'Permission to Dance' 프로젝트 버전 직캠은 '아미가 생각하는 나의 매력 포인트'를 멤버 별로 도출해 낸 후 그 모션을 춤에 적용한 모습이 담긴 영상으로 정국의 팔색조 매력이 가득 담겨 있다.'Permission to Dance' 프로젝트 버전 정국 직캠에서는 근육을 튕기는 팝핀 부터 오차 없는 칼 박 댄스, 부드러운 웨이브, 장난스러운 막춤 등 장르불문 색다른 안무를 보여주며 꿀잼을 선사했다.또 정국은 상큼한 윙크, 귀여운 미소로 사랑스러운 소년미와 '쩍' 벌어진 어깨가 돋보이는 탄탄한 피지컬로 섹시한 남성미를 동시에 발산하는 마성의 단짠 매력도 자랑했다.정국은 멤버 별로 도출해낸 '밝게 웃으며 몸이 부서져라 칼 박자로 춤춘다', '팝핀 추면서 귀엽고 러블리한 표정 짓기', '깜찍하고 잘생긴 얼굴로 귀엽게 춤추기 가끔 윙크' 등 모션을 다채로운 표정, 센스 있는 제스처로 구사하면서 영상에 빠져들게 만들었다.최근 'Butter'(버터) 정국 직캠은 개인과 단체 중 '최초' 1000만, 'Permission to Dance' 댄스 챌린지 정국 직캠은 개인 중 '최초' 600만을 돌파하는 기록을 세운 바 있어 인기 원톱의 '직캠 제왕' 면모를 재증명했다.한편 정국은 오는 9월 1일 생일을 맞는다. 이에 팬들은 대규모 생일 광고 등을 쏟아내며 축하에 나섰다.정국의 해외 연합 팬베이스 'Golden JungKook Union'은 8월 20일~9월 3일 서울 지하철 용산역 호남선(고속철도)1번 출구에 '세상에서 가장 빛나는 우리의 별' 이라는 문구가 담긴 정국의 LED 스크린 생일 광고를 송출할 예정이다.정국의 아랍 팬베이스 'Arab JungKook'은 8월 20일~9월 20일 용산역 버스 정류장 LED스크린에서 정국의 'Happy Jungkook Day' 생일 광고를 진행한다고 트위터에서 밝혔다.팬 계정 'Helianthus'은 8월 27일~9월 26일 서울 지하철 압구정역 B21 구역, ACETIC는 8월 30일~9월 5일 홍대 입구역, 8월 30일~9월 12일 건대 입구역에서 정국의 생일 광고를 송출한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr