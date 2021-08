그룹 2NE1 출신 산다라박이 일상을 전했다.산다라박은 22일 자신의 인스타그램에 "새로운 커스텀😍 그동안은 컬러 다이얼로만 커스텀 했었는데, 이번엔 알파벳 O 에 야자수를 넣어보았다~ 어때요?! 😆🟡💛🌴 나… 노란색 좋아하냐!? ㅋㅋㅋ Can you see that 🌴 in letter O?!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 명품 시계 브랜드인 R사 시계다.한편 산다라박은 '연애의 참견', '비디오스타' 등의 프로그램 MC로 활약하고 있다.사진=산다라박 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr