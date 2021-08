사진=제시카 인스타그램

그룹 소녀시대 출신 제시카가 가녀린 각선미를 뽐냈다.제시카는 19일 자신의 인스타그램에 통해 "Couldn't pick one - Which is your favorite?”(하나를 고를 수 없다, 어떤 게 제일 좋아요?)라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 허벅지가 드러나는 핫팬츠를 입은 채 포즈를 취하고 있는 제시카의 모습이 담겼다. 화려한 패턴의 핫팬츠를 입은 제시카의 가녀린 각선미에 눈길이 쏠린다. 특히 인형같은 이목구비와 몽환적인 표정이 시선을 매료시킨다.한편, 제시카는 2014년 소녀시대 탈퇴 후 솔로로 전향했다. 현재 사업가 타일러권과 공개 열애 중이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr