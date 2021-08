방탄소년단 정국 틱톡 '#jungkook', 4일만에 10억뷰↑ '역대 개인 조회수 1위'.

방탄소년단(BTS) 정국이 틱톡(TikTok)에서 '#jungkook'으로 4일만에 10억뷰를 돌파했다.글로벌 쇼트폼 비디오 플랫폼 틱톡에서 정국은 자신의 고유 명사 개인 해시 태그 '#jungkook'으로 650억뷰를 넘어섰다. '#jungkook'은 11일 640억뷰를 돌파한데 이어서 15일 650억뷰를 기록, 단 4일 만에 10억뷰가 상승하는 뜨거운 인기를 보였다.특히, 정국은 '#jungkook' 해시 태그 하나만으로 650억이란 조회수를 기록했고 이는 틱톡 역대 전 세계 개인 인물 중 조회수 1위의 기록이다. 틱톡에서 '#jungkook'외 정국의 또 다른 해시 태그들도 높은 조회수를 보이고 있다.정국의 해시 태그인 #JK는 244억뷰, #jeonjungkook은 100억뷰에 달하는 엄청난 조회수를 기록했다.한편, '#jungkook' 해시 태그에서 상위 첫 번째에 자리하고 있는 7월 3일 'breakin into ur heart like that' 라는 글과 함께 게재된 정국의 'Butter' 직캠 영상이 6420만뷰, 900만 '좋아요'를 얻으며 큰 인기를 나타내고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr