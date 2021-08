임영웅, 인기 MV TOP4 랭크…막강한 영향력 입증 '역시 히어로'

임영웅, 톱 아이돌 버금가는 인기

트로트 가수 임영웅이 톱 아이돌 버금가는 인기를 자랑했다.유튜브 음악 차트에 따르면 지난 6일부터 12일까지 집계된 인기 뮤직비디오 통계에서 임영웅은 '별빛 같은 나의 사랑아'로 4위에 올랐다. 1위는 선미의 'You can't sit with us'다. 2위는 전소미의 'DUMB DUMB'이, 3위는 그룹 방탄소년단의 'Permission to Dance'가 차지했다.임영웅은 톱 아이돌 사이에서도 당당히 순위권에 랭크하며 막강한 영향력을 입증했다. 23주간 차트에 머물고 있으며, 지난주와 비교했을 때 큰 변동사항 없이 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 현재 임영웅의 유튜브 채널 '임영웅'에 게재된 '별빛 같은 나의 사랑아' 뮤직비디오는 18일 오전 11시 30분 기준으로 3268만 뷰를 돌파했다.지난해 TV조선 '내일은 미스터트롯'에서 진(眞)에 오른 임영웅은 훈훈한 비주얼과 심금을 울리는 가창력으로 많은 사랑을 받았다. 현재 TV조선 '신청곡을 불러드립니다 - 사랑의 콜센타', '뽕숭아학당' 등에 출연 중이다.연예계 활동뿐만 아니라, 유튜브로도 활동 영역을 넓히며 독보적인 영향력을 드러냈다. 임영웅의 유튜브 채널은 최근 121만 명의 구독자를 돌파했다. 2011년 12월 2일 개설된 채널에는 임영웅의 일상, 커버곡, 무대 영상 등 다양한 영상이 게재되고 있어 팬들의 열렬한 환호를 얻고 있다.그런가 하면, 임영웅은 한국기업평판연구소에서 진행된 트로트 가수 브랜드평판 2021년 7월 빅데이터 분석에서 1위를 차지했다. 임영웅 브랜드는 참여지수 3,573,513 미디어지수 3,409,131 소통지수 3,236,515 커뮤니티지수 3,186,125가 되면서 브랜드평판지수 13,405,284로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 12,356,573과 비교하면 8.49% 상승했다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr