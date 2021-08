씨스타 유닛으로 돌아온 다솜이 일상을 전했다.다솜은 17일 자신의 인스타그램에 "Feeling ocean breeze with my bestie"라며 사진을 게재했다.공개된 사진 속 유닛 앨범 준비 촬영 중인 것으로 보이는 다솜은 보트 위에서 환한 미소를 짓고 있는 모습이다.한편 효린&다솜이 선보인 '둘 중에 골라(Summer or Summer)' 음원 수익은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 사회 계층에 기부될 예정이다.사진=다솜 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr