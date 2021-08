방탄소년단 정국, 탄탄·선명 명품 에잇팩 복근...'전세계 팬심 들썩'

방탄소년단(BTS) 정국의 '에잇팩'(Eight Pack) 복근이 큰 화제를 모으며 전세계 팬심을 들썩였다.지난 16일 0시 방탄소년단은 공식 유튜브 채널을 통해 '‘BTS MAP OF THE SOUL ON:E’ DVD SPOT' 라는 제목의 프리뷰 영상을 공개했다.해당 영상 속에는 지난해 10월 방탄소년단이 개최한 ‘BTS 맵 오브 더 솔: 원(BTS MAP OF THE SOUL ON:E) 온라인 콘서트에서 펼친 멤버들의 솔로곡 공연 등의 모습이 그려졌다.이 중 멤버 정국은 선이 뚜렷하고 강렬한 에잇팩 복근을 과시하면서 시선을 강탈했다.정국은 가죽 재킷에 셔츠를 레이어드한 올 블랙 룩에 젖은 듯한 장발, 그리고 치명적인 눈빛으로 극강의 옴므파탈한 아우라를 한껏 내뿜었다.이어 정국은 셔츠를 위로 끌어 올리면서 탄탄한 명품 에잇팩 복근을 선보이는 자신의 솔로곡 시차(My Time) 퍼포먼스로 폭발하는 섹시함을 뽐내 팬심을 저격했다.이에 16일 오전 0시경(한국시간) 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서는 'JEON JUNGKOOK'이 월드와이드(전세계) 실시간 트렌드 19위에 오르는 전세계 뜨거운 반응이 나타났다.또 'My Time', 'Jungkook's Abs', 'Jungkook WTF' 가 트위터 K팝과 뮤직 부분에서 트렌딩되며 정국 복근의 화제성을 증명했다.한편, 정국은 평소에 복싱, 헬스 등 다양한 운동을 즐겨하는 것으로 알려져 있다. RM은 방탄소년단 팬 커뮤니티 위버스 통해 정국의 체지방이 10%라고 밝히며 부러움을 드러내기도 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr