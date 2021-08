함연지, '오뚜기3세' 휴가는 "태평양" 투어…♥햄편과 '깨소금' [TEN★]

사진=함연지 인스타그램

뮤지컬배우 함연지가 일상의 행복한 순간을 공유했다.함연지는 15일 자신의 인스타그램에 "가슴 탁 트이는 동해 바다 태평양 보러 나왔어요. 꽤나 무시무시하게 컸던 파도 앞에서. I take thee to be my wedded husband to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part"라고 글을 적었다. 함께 게시한 사진 속 함연지는 동갑내기 남편과 함께 동해 바다를 구경하러 간 모습이다. 동해 바다를 태평양이라고 표현한 함연지의 센스가 돋보인다.인스타그램 스토리에는 "강릉 햄버거 맛집 발견"이라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진 속 함연지는 멋진 풍광을 배경으로 사진을 남기고 있다. 또 다른 사진에는 햄버거와 함께 와인잔에 맥주를 즐기고 있는 함연지 남편의 모습이 보인다. 함께 휴가를 보내는 부부의 모습이 단란해 보여 보는 이들까지도 미소 짓게 한다.함연지는 식품업체 오뚜기 창업주의 손녀이자 함영준 오뚜기 회장의 장녀로, 방송, 유튜브 등을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다. 고등학교 연합 졸업파티에서 만난 동갑내기와 2017년 결혼했으며 '햄편'이라는 애칭으로 부르고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr