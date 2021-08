방탄소년단 정국 'Your Eyes Tell'-'Stay' 아이튠즈 톱송 동시 1위 기록

총 116개·60개국 1위 기록 '독보적 인기'

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 2곡이 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 동시에 차지하는 기염을 토했다.2020년 방탄소년단이 발매한 일본 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~' 수록곡이자 정국의 자작곡인 'Your Eyes Tell'(유어 아이즈 텔)이 지난 14일(한국 시간) '우즈베키스탄'(Uzbekistan) 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 차지했다.2020년 방탄소년단이 발표한 'BE(Deluxe Edition)' 수록곡이자 정국의 자작곡인 'Stay'(스테이)도 14일 '과테말라'(Guatemala) 아이튠즈 톱송 차트 1위에 올랐다.'Stay'는 앞서 총 59개 국가의 아이튠즈 톱송 차트에서 1위를 기록한 바 있다.'Stay'는 과테말라 아이튠즈 톱송 차트에서 첫 1위에 오르며 60개 국가 1위라는 새로운 기록을 경신, 독보적 음원 인기를 자랑했다.앞서 'Your Eyes Tell'은 116개국 아이튠즈 1위를 달성한 바 있다.한편, 정국은 'Your Eyes Tell'과 'Stay'는 자신의 첫 개인 믹스테이프에 들어갈 자작곡이었다고 밝힌 바 있다.'Your Eyes Tell'은 일본 영화 ‘유어 아이즈 텔’(きみの瞳が問いかけている, Your eyes tell) OST 로 참여했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr