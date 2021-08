'한혜진♥' 기성용, 잠자리채 잡고 축구장 ...'다 해줄께' 딸바보 인증[TEN★]

축구선수 기성용이 딸과의 일상을 전했다.기성용은 12일 자신의 인스타그램에 "For her i can do everything"이라는 설명이 담긴 글과 함께 동영상 하나를 게재했다.공개된 영상 속 축구장에서 곤충 채집망을 들고 나비를 잡고자 애쓰고 있는 기성용의 모습이 담겨 있다.한편 기성용은 배우 한혜진과 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다.사진=기성용 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr