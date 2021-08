박재범이 피처링에 참여한 ‘2021 HANG OUT : HIPHOPPLAYA X stabyGO 컴필레이션앨범’ 발매 프로젝트의 두번째 곡인 ‘아우릴고트 – 어두운 밤에만(Prod. 방달)’이 지난 8월 7일(토) 각종 음원사이트에 공개됐다.지난 3일(화) 스태비 고(stabyGO)에서 선 공개됐던 ‘어두운 밤에만’ 라이브 영상에는 아우릴고트의 노래와 방달의 디제잉 모습만 담겨 힙합 팬들 사이에서 래퍼에 대한 궁금증이 커져가고 있던 가운데, 7일(토요일) 발매된 음원에서는 박재범의 래핑이 깜짝 등장하였다.이번 음원 ‘어두운 밤에만’은 국내 힙합커뮤니티 중 하나인 힙합플레이야와 신규 런칭한OTT 동영상 플랫폼 ‘스태비고(stabyGO)’의 협업으로 탄생한 ‘2021 행아웃(HANG OUT) 프로젝트’의 컴필레이션 앨범의 두 번째 음원이다.지난 8월 1일(일요일) 독보적인 음악스타일의 프로듀싱을 선보인 코드 쿤스트와 한국 힙합씬에서 핫한 신인으로 인정받는 호미들의 협업으로 만들어진 첫 번째 음원인 ‘했던말’에 이어, 랩 스타일이 독특하다고 평가받는 아우릴고트와 최근 핫한 음악적 트렌드를 선보이고 있는 프로듀서 방달과 함께 아티스트 박재범의 피처링 참여 등으로 다양한 아티스트의 조합을 선보이고 있다.또한, 힙합 팬들 사이에서는 앞으로 발매될 HANG OUT 컴필레이션 앨범 중 남은 6개의 음원에 대해 큰 관심을 나타내고 있으며, 스태비 고(stabyGO)에서 선 공개되고 있는 영상도 높은 조회수를 기록하고 있다.한편, 프로듀서와 아티스트의 협업으로 만든 총 8개의 음원을 담은 컴필레이션 앨범 발매를 예정하고 있는 ‘2021 HANG OUT : HIPHOPPLAYA X stabyGO 프로젝트’는 지난 8월 6일(금), 최근 여성 랩퍼로써 가장 핫한 셀럽인 이영지와 프로듀서 우기, 그리고 랩퍼 유라가 출연한 HANG OUT 본편 세번째 영상이 스태비 고(stabyGO)를 통해 선 공개됐으며 아티스트의 또다른 진솔한 모습을 볼 수 있다.앞으로 6곡의 음원을 더 선보일 예정인 ‘2021 HANG OUT : HIPHOPPLAYA X stabyGO 컴필레이션 앨범’ 발매 프로젝트는 아티스트들의 여행간 다양한 에피소드를 담은 본편 영상이 매주 금요일, 아티스트의 라이브 영상이 매주 화요일에 각각 스태비고(stabyGO) 앱을 통해 선 공개될 예정이며, 매주 주말 각종 음악사이트에 해당 음원이 공개될 예정이다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr