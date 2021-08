지민, BTS 인스타그램 개인 최초 1000만뷰 돌파…콘셉트 포토 '폭풍 클릭'

방탄소년단 지민./

방탄소년단 지민의 콘셉트 포토 쇼트 필름 영상이 1000만 조회수를 돌파해 BTS 인스타그램 개인 게시물 중 최초, 최단의 유일한 기록을 세우는 기염을 토했다.지난 4월 23일 방탄소년단 공식 인스타그램에 공개된 'MAP OF THE SOUL ON :E CONCEPT PHOTO BOOK' 쇼트 필름 조회수가 9일 1000만회를 돌파하는 대 기록을 세웠다.이는 방탄소년단의 인스타그램에서 1000만뷰를 돌파한 첫 멤버로 지민이 유일하다.이 영상은 8월 9일 오전 8시 1006만 7042 조회수를 넘어서고 있다.공개 당시 배경음악으로 지민의 솔로곡 '필터'(Filter)가 흐르고 짙은 흑발과 보라색 수트를 입은 지민이 등장. 다채로운 색의 변화와 함께 '필터'처럼 시시각각 변하는 섹시 카리스마와 신비로운 분위기로 큰 화제를 모은 바 있다.지민은 세계 최대 이미지 공유 플랫폼 인스타그램에서 막강한 인기를 누리고 있다.지민 고유의 해시태그 #jimin 이 9일 기준 6300만뷰를 넘어서며 자신이 세운 세계 인물 최다 언급량 1위 신기록을 자체 경신하며 '소셜미디어 킹'이자 '레코드 메이커'로서 독보적 인기 행보를 이어가고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr