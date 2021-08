"꿈같은 4초"…방탄소년단 지민, 사랑 고백에 아미 '심쿵♥'

방탄소년단 지민./

방탄소년단(BTS) 지민이 귀를 녹이는 팬 사랑 고백으로, 일본 유명인 랭킹 1위 및 월드와이드 실시간 트렌드를 점령했다.5일 오후 2시 35분 지민이 방탄소년단 팬 커뮤니티 '위버스'를 찾아왔다. 지민은 4초 동안 꿀이 뚝뚝 흐르는 감미로운 목소리로 '매일매일 감사하고 사랑합니다'라며 자신의 진심을 음성메세지에 담아 아미(ARMY) 팬들에게 전했다.막 잠에서 깬 듯 낮은 저음의 허스키한 목소리는 남자친구의 일상적 전화같은 착각마저 일으켰다. 그는 꿈결같은 스윗 보이스로 팬들의 가슴을 한없이 설레게 했다.전세계 팬들은 지민의 소중한 팬사랑에 감동받아 뜨거운 반응으로 열광했으며, 트위터(Twitter) 월드와이드 실시간 트렌드 5위에 'WE LOVE YOU JIMIN'이, 25위에 THANK YOU JIMIN 이 올라 두 개의 키워드나 트렌딩되는 화제에 올랐다.미국에서도 실시간 트렌드 17위에 Jimins, 18위 HIS VOICE 가 올라 '짐메리카'(Jimin+America)다운 명성을 입증했다.특히, 지민의 뜨거운 인기로 단숨에 일본 유명인 실시간 랭킹 트위플(Twipple) 1위에 오르며 열도 내 최고 인기를 입증했다.팬들은 '나도 매일매일 고맙고 사랑해', '1년 365일 24시간 사랑해요!', '감미로운 천사 목소리에 천국가네', '이런 스윗 다정남을 사랑하지 않을 수 없지', '너무 그리워요 그래서 실시간 라이브는 언제쯤?'등 뜨거운 반응을 보였다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr