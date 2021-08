조현, SNS 통해 근황 공개

예쁘긴 진짜 예쁘네

/사진=조현 인스타그램

그룹 베리굿의 조현이 명품보다 빛나는 미모를 뽐냈다.조현은 5일 자신의 SNS 계정에 "I thought this look was so cute"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조현은 소파에 앉은 채 카메라를 응시하고 있다. 그는 가려지지 않은 청초미로 설렘을 유발했다.특히 조현은 한 식당에 방문해 스테이크를 먹는 등 여유로운 일상을 즐겼다. 머리부터 발끝까지 명품으로 깔맞춘 그의 패션이 돋보여 눈길을 끌었다.한편 조현은 최근 웹드라마 '학교기담-오지 않는 아이'와 영화 '최면'에 출연했다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr