사진=박은지 인스타그램 캡처

방송인 박은지가 임신 중 근황을 전했다.박은지는 5일 자신의 인스타그램에 "사랑받는 빵실이 건강하게 만나자~ I was so much moved thank you love you- unnies #babyshower #baby #pregnant #friends #love #thankyou #LA #beverlyhills #mom #6monthspregnant"라고 글을 썼다. 함께 게시한 사진에서 박은지는 지인들과 함께 행복한 베이비샤워를 즐긴 모습이다. 인스타그램 스토리에는 "건강해서 고마워 빵실아"라는 글과 영상을 올렸다. 초음파 검사 화면을 촬영한 영상에서 태아의 건강한 심장박동과 움직임을 확인할 수 있다. 출산을 기다리는 예비 엄마 박은지의 설렘이 느껴진다.MBC 기상캐스터 출신 방송인 박은지는 재미교포 회사원과 2018년 결혼해 미국 LA에서 생활하고 있다. 현재 딸을 임신 중이며 오는 11월 출산 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr