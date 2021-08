손우현, 킹콩 by 스타쉽에 새 둥지

송승헌X유연석과 한솥밥

"적극적으로 지원할 예정"

배우 손우현. /사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 손우현이 킹콩 by 스타쉽과 전속계약을 체결했다.킹콩 by 스타쉽 이진성 대표는 5일 보도자료를 통해 "손우현은 보여줄 게 많은 잠재력을 가진 배우"라며 "다재다능한 그와 함께 한 식구가 되어 기쁘다. 앞으로의 활동에 적극적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.손우현은 2016년 영화 '나비효과'에서 첫 연기를 선보였다. 이후 영화 '가장 보통의 연애', '공수도' 등을 통해 스크린에 눈도장을 찍었다.또한 드라마 '터치', '구미호뎐', '나의 별에게', '오케이 광자매' 등에서도 활발한 활동을 펼치며 훈훈한 비주얼과 안정적인 연기력을 인정받았다.한편 킹콩 by 스타쉽에는 배우 김범, 박희순, 송승헌, 송하윤, 유연석, 이광수, 이동욱, 이미연, 임수정, 전소민, 조윤희, 채수빈 등이 소속돼 있다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr