/사진 = 제니 인스타그램

/사진 = 제니 인스타그램

/사진 = 제니 인스타그램

/사진 = 제니 인스타그램

그룹 블랙핑크 제니가 단발머리로 변신했다.제니는 3일 자신의 인스타그램을 통해 "You know where i got the inspiration from"(당신은 내가 어디로부터 영감을 얻는지 안다)고 적고 사진을 여러 장 게재했다.사진에서 제니는 단발 헤어스타일로 변신해 시선을 끌었다. 블랙 드레스에 스티킹을 매치했으며, 푸른 빛깔이 도는 써클렌즈로 신비스러운 매력을 더했다. 또, 화려한 목걸이를 여러 개 레이어드해 세련미를 강조했다.제니가 속한 블랙핑크는 올해로 5주년을 맞았다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr