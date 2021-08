美매체, 방탄소년단 정국 'V Live' 역대 실시간 '최다' 조회수+댓글+좋아요 '주목'

방탄소년단(BTS) 정국이 네이버 브이라이브에서 역대 실시간 최다 조회수, 댓글, 좋아요 기록해 해외 매체의 주목을 받았다.미국 매체 'allkpop'(올케이팝)은 최근 "방탄소년단 정국, V Live에서 완벽한 올킬 기록 보유: 최다 뷰, 최다 댓글, 최다 좋아요 실시간 라이브" 라는 타이틀로 기사를 보도했다.매체는 정국이 현재 브이라이브에서 완벽한 올킬 기록을 보유하고 있다며 실시간 최다 시청: 조회수 2210만, 최다 댓글: 3116만 댓글 수, 최다 좋아요(하트 수): 9억 2500만 좋아요를 기록했다고 전했다.매체에 따르면, 정국이 지난달 30일 브이라이브를 통해 진행한 '정국이' 개인 방송은 1시간 7분간 실시간 댓글 3116만, 좋아요 9억 2500만을 넘어서며 역대 실시간 최다 댓글, 최다 좋아요 기록을 경신하는 강력한 인기를 자랑했다. 실시간 동시 시청자 수 또한 1000만명 이상에 달했다.또 정국이 지난 3월 7일 브이라이브에 'JK♥'라는 제목으로 진행한 개인 방송은 총 1시간 18분(78분) 동안 동시 시청자 수 2211만 이상을 돌파, 역대 브이라이브 실시간 최다 시청자 수를 기록했다.이에 정국은 역대 실시간 브이라이브 기록을 모두 갈아 치우는 압도적 인기를 보여주며 '개인 방송 종결자' 로 우뚝 솟았다.정국은 개인 방송에서 즉석 라이브부터 솔직 담백한 재치 있는 입담, 유머러스하고 귀여운 매력 등으로 다채로운 재미를 선사한다.가장 최근 진행한 '정국이' 개인 방송에서는 명불허전 감성 보컬과 가창력으로 블랙베어 'smile again'(스마일 어게인), 'me & ur ghost'(미 앤 유어 고스트), 저스틴 비버 'Peaches'(피치스), 더 키드 라로이&저스틴 비버 'Stay'(스테이), 브루노 마스 등의 'Leave The Door Open'(리브 더 도어 오픈), 저스틴 비버 'Hold On'(홀드 온), 라디 '그렇게', 폴킴 '안녕' 등 다양한 장르 곡들을 완벽 열창해 시청자들에게 귀호강과 힐링을 안겼다.특히 정국은 "요즘 밖에도 못 나가고 하니까 나는 노래 부르고 여러분은 노래 들으시면서~방구석 콘서트 갑니다"라며 앉아 있던 의자를 박차고 나가 '방구석 콘서트'를 열었다.정국은 자신의 솔로곡 'Euphoria'부터 '쩔어', 'IDOL', '뱁새', 'Outro: Wings', 'So what' 등 방탄소년단이 콘서트에서 공연하는 히트곡에 춤을 곁들여 라이브 퍼포먼스를 펼치며 시선을 강탈, 분위기를 후끈 달아오르게 했다.이에 정국의 개인 방송은 1시간 만에 1000만 명이 넘는 동시 시청자와 9억 이상 하트 수, 3100만 이상의 댓글 수를 기록했다. 또 12시간도 채 되지 않아 전세계 월간, 주간, 일간 차트 1위에 올랐다.한편, 태국TV 방송 'Bright Today'(브라이트 투데이)에서도 해당 브이라이브 기록을 보도했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr