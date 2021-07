'민트초코 마니아' 방탄소년단 정국 '최고의 민초단 아이돌' 선정

아이돌 챔프 투표 결과

방탄소년단(BTS) 정국이 최고의 민초단 아이돌로 선정됐다.참여형 모바일 아이돌 앱 '아이돌챔프'(IDOLCHAMP)'에서는 지난 23일까지 '최고의 민초단 아이돌은?' 이라는 주제로 투표를 실시했다.이 중 방탄소년단 멤버 정국은 전체 표 수의 3분의 1을 넘어선 37.1% 의 엄청난 득표율로 1위를 차지해 '민초단' 아이돌로 등극했다.정국은 작년 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 게재된 'How much ice cream did Jung Kook eat?' 이라는 제목의 영상에서 민트초코 아이스크림을 좋아한다고 밝힌 바 있다.또 배스킨라빈스 공식 유튜브 채널에서 공개된 '방탄소년단의 배라 PICK' 이라는 제목의 영상에서 항상 먹던 맛으로 '초콜릿 무스, 민트초코, 그린티' 를 좋아한다고 말했고 '달려라 방탄' 65화 '방탄 학교' 토론에서 민트 초코를 옹호하는 의견을 내는 등 '민초단'을 대표하는 아이돌로서 민트초코에 대한 아낌 없는 애정을 꾸준히 보여왔다.해당 투표 2위로는 엔하이튼 선우(34.3%), 3위로는 오마이걸 아린(8.77%), 4위는 스트레이 키즈 필릭스(6.51%), 5위는 NCT 마크(5.72%)로 나타났다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr