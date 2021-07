그룹 (여자)아이들의 멤버 우기가 근황을 전했다.우기는 29일 자신의 인스타그램에 "I wanna tell the girl in this photo: “You’ve improved a lot,I’m very proud of you "이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에 우기는 여러가지 표정으로 포즈를 취하고 있다.한편 우기는 지난 5월에 디지털 싱글 ‘A page’를 글로벌 발매했다.사진=(여자)아이들 우기 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr