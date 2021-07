사진=하원미 인스타그램

하원미가 추신수와 야구장 데이트를 즐겼다.29일 하원미는 자신의 인스타그램에 "Watched the very first MLB game together as a fan (팬으로서의 첫 MLB 경기를 함께 봤다)“라는 글과 함께 사진을 공개했다.공개된 사진에는 야구장에서 달달한 애정 행각을 과시하는 추신수와 하원미의 모습이 담겼다. 두 사람의 좁은 간격만큼 깊은 애정이 느껴진다. 이를 본 누리꾼들은 “너무 보기 좋다”, “행복한 부부”, “같이 있으니까 좋죠?”등의 반응을 보였다.한편, 추신수 하원미 부부는 2002년에 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr