'10살 연하♥' 바다 "완전 무너짐"…무슨 일? [TEN★]

사진=바다 인스타그램

가수 바다가 일상의 즐거운 순간을 공유했다.바다는 29일 자신의 인스타그램에 "어제 완젼 무너짐…. I can't help it…. 일단 유럽에 온듯한 이상한 시스루 분위기에…. 사람들의 자유로운 대화…적당한 소음에 사로잡혀…내가 여행온 줄 망각. 후회롭지만 후회없는 맛과 분위기… 난 분명 또 간다. 점심 맛있게 드세요 #spoil #서울역맛집 #very #공간 #내최애 #치즈파스타 #Temptation #미쳤따 #다이어트파업 #오늘안무연습 #열심히하자 #맛점하세요"라고 글을 올렸다. 바다가 방문한 곳은 만리동의 한 퓨전 레스토랑. 함께 게시한 사진과 영상에 등장하는 음식들은 식욕을 자극한다. 최근 다이어트 중이라고 했던 바다가 이날만은 다이어트를 잊고 맛있는 식사를 푸짐하게 즐겼음을 알 수 있다.1980년생이 바다는 1997년 SES 멤버로 데뷔했다. 2017년 10살 연하의 사업가와 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr