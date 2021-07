그룹 방탄소년단 진이 비글미 넘치는 댄스를 선보였다.방탄소년단은 공식 유튜브 계정을 통해 ‘Roll in like we're dancing fools!’ 이라는 글과 함께 영상을 게재했다.영상 속 방탄소년단 진은 신곡 ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’에 맞춰 춤을 추고 있다. 특히 잘생김이 돋보이는 환한 미소와 흥부자 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.영상을 본 누리꾼들은 “귀여워라”, “행복해보여”, “멋있어” 등의 폭발적인 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 국내 대중문화예술인 최초로 대통령 특사에 임명됐다. 오는 9월 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회 등 주요 국제회의에 참석할 예정이다.영상=방탄소년단 유튜브이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr