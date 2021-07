가수 제시가 근황을 전했다.제시는 26일 자신의 인스타그램에 "솔직히 하고 싶은 말은 너무 많지만... 당신은 축복 받았다는 걸 항상 기억하길. 우리 삶의 사람들을 소중히 하고 미움이 아닌 사랑을 퍼트리자♥(Honestly, there’s so much that I want to say…. but always remember that you are blessed. Let’s cherish the people in our lives and spread love not hate♥)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시는 짧은 바지에 브라톱을 입고 다양한 포즈를 취하고 있다.팬들 또한 "언니 사랑해요" "네가 괜찮길 바래" "사랑을 퍼뜨리자" 등의 댓글로 힘을 보냈다.한편 제시는 tvN '식스센스2'에 출연해 솔직함으로 많은 사랑을 받고 있다.사진=제시 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr