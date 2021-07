임영웅, 'I'm Not The Only One' 열창 영상 100만뷰 돌파 '온리원 히어로'

가수 임영웅이 TV CHOSUN '뽕숭아학당: 인생학교'를 통해 선보인 'I'm Not The Only One' 무대가 100만뷰를 돌파했다.지난 11일 유튜브 채널 '미스&미스터트롯 공식계정' 게시된 '【무대풀버전】 임영웅 - I'm Not The Only One 뽕숭아학당 58화 TV CHOSUN 210707 방송'이라는 제목의 영상은 26일 조회수 100만 회를 넘어섰다. '좋아요' 역시 3만2000개 이상을 받았고, 댓글은 2700개가 넘었다.해당 영상은 지난 7일 방송된 TV CHOSUN '뽕숭아학당: 인생학교' 58회에 담긴 '도란도란 듀엣쇼'의 한 장면이다. 이날 방송에서 임영웅은 네이비톤의 의상을 입은 채 리프트를 타고 멋지게 등장했다. 아무나 소화할 수 없는 블루 선글라스를 쓰고 골드 커스텀 마이크를 든 채 샘 스미스의 'I'm Not The Only One'을 열창했다. 훈훈한 비주얼을 자랑하는 임영웅과 그의 감성이 폭발하는 무대는 탄성을 자아낸다. 파워풀한 감성 보이스와 세련된 스타일은 시선을 사로잡는다.임영웅은 훈훈한 외모와 뛰어난 노래 실력 뿐 아니라 올바른 인성 등으로 많은 사랑을 받고 있다. 음악 방송과 무대뿐만 아니라 현재 TV조선 '사랑의 콜센타', '뽕숭아학당' 등 방송 활동에서도 두각을 나타내고 있다. 또한 유튜브 등 SNS를 통해 팬클럽 영웅시대와 활발히 소통하고 있다. 이를 입증하듯 임영웅의 공식 유튜브 채널 임영웅은 매일 매서운 속도로 조회수가 경신되고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅 공식 유튜브 채널은 현재 120만 명의 구독자를 보유하고 있고, 누적 조회수 9억3000만뷰를 넘어섰다. 임영웅은 600개에 육박하는 영상을 업로드하며 팬들과 활발히 소통하고 있다. 공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 독자적인 구독자 16만2000명 이상을 갖고 있다.임영웅은 다음달 8일 데뷔 5주년을 맞는다. 임영웅 팬클럽 영웅시대는 광고를 비롯해 기부, 봉사활동 등 다양한 활동으로 임영웅의 데뷔 5주년을 축하하며 올바른 팬문화를 이끌어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr