사진=이하늬 인스타그램

배우 이하늬가 일상의 행복한 순간을 공유했다.이하늬는 25일 자신의 인스타그램에 "My name is 두부. 넘이쁘죠? 정말 더워요. 다들 건강 조심 평안한 주말되세요!"라고 글을 썼다. 함께 게시한 사진에서 이하늬는 하늘색 셔츠와 청바지를 입고 흰 운동화를 신고 있다. 여기에 선글라스를 껴 스타일리시한 룩을 완성했다. 이하늬는 반려견을 품에 안고 보조개가 쏙 들어갈 만큼 행복한 미소를 짓고 있다. 반려견 역시 편안하고 즐거워 보인다. 이하늬의 군살 없이 늘씬한 몸매는 눈길을 사로잡는다.이하늬는 올 하반기 방송 예정인 SBS 새 드라마 '원 더 우먼'에 캐스팅됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr