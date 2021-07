방탄소년단 정국 美지미팰런쇼서 뽐낸 '황금 막내' 금손 위력 '대활약'

방탄소년단(BTS) 정국이 '지미팰런쇼'에서 대활약을 펼치며 전세계 팬들의 시선을 사로잡았다.지난 24일(현지 시간) 방탄소년단은 미국 NBC 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 '지미 팰런쇼')에 출연해 WILL IT FIT? 게임을 진행했다.해당 게임은 특정 물건에 버터, 탁구공, 아이스크림 등 임의의 물체를 넣는 미션을 수행하는 것으로 멤버들 각각 한 명씩 YES 또는 NO 팻말을 선택한 후 진행됐다.이 중 멤버 정국은 얇은 유(U)자 모양으로 구부진 바삭한 '타코셸'에 아이스크림 10스쿱을 올리는 게임을 맡았다.정국은 게임 미션을 듣자 마자 고민 하는 듯한 연기를 하며 긴장감과 흥미 진지함을 안겼다.이에 진은 "안돼지 안돼지~" 라고 말했고 정국은 "렛츠 고~" 라며 YES 팻말을 들고 자신감 넘치는 모습을 보였다.이어서 정국은 얇은 타코셸을 아기 다루듯 조심스럽게 한 손으로 감싼 채 아이스크림을 섬세하게 담으며 게임도 잘하는 '금손'의 위력을 자랑했다.이를 본 지미 팰런과 멤버들은 "나이스~~" "정쿡~~~~~!!" 이라며 칭찬과 격려를 아끼지 않았고 정국은 타코셸이 넘치도록 아이스크림 담기에 성공했다.게임에 성공한 정국은 승리의 세레모니를 날리 듯 아이스크림을 베어 물며 한도 초과 귀여움을 한껏 발산했다.당일 정국은 네이비 재킷에 블랙 조커 팬츠, 워커를 신고 '힙'스러운 포스와 월드 스타 다운 아우라를 가득 풍겼다.또 정국은 사랑스러운 소년미부터 섹시한 남성미까지 공존하는 치명적 매력으로 여심을 설레게 했고 광채나는 조각 남신 비주얼은 감탄을 불러 일으켰다.이를 본 팬들은 "역시 황금 막내의 금손♥" "마지막에 아이스크림 먹는거 커엽다" "지미 아재 놀라서 눈 똥글~ 우리 황금 막내라구여" "미션 성공하고 귀엽게 아이스크림 먹기로 팬서비스 방송 매너 센스" "게임하는데 진심 광대 승천 눈 동그래짐 신난 해리키네 귀여워" "지미님 정쿡~♥ㅋ눈에 꿀 떨어지심" "이 구역 게임왕 전정국" "내 장래희망 정국이가 깜찍하게 바라봐주는 아이스크림" "미션 성공하고 아이스크림 맛보는 정국이 표정 세상 달달" " 아이스크림을 귀여움으로 퍼담고있네ㅠ 줄줄 녹고 난리" "먹짱아기에게 가장 FIT한 게임 ㅋㅋ" 등 반응을 나타냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr