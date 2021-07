제시카 "무엇이든 물어봐"

사업가로 전향한 가수 제시카/ 사진=인스타그램

그룹 소녀시대 출신 사업가 제시카가 유튜브 촬영 중 자신의 근황을 공개했다.제시카는 23일 자신의 인스타그램에 "무엇이든 물어보세요. 제시카랜드 촬영중입니다(Ask me anything. Currently shooting #jessicaland)"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시카는 유튜브 촬영 중 거울에 비친 자신의 모습을 찍고 있다. 아이돌 출신답게 한결 같은 비주얼이 이목을 집중시킨다. 그는 입술을 쭉 내밀고 팬들을 향해 애교를 부리기도 했다.제시카는 2014년 소녀시대에서 탈퇴한 이후 패션 사업, 소설 출간 등 다양한 분야에서 활발하게 활동하고 있다. 현재 재미교포 사업가 타일러 권과 8년째 교제 중인 것으로 알려졌다.그는 자신의 유튜브 채널을 통해 뷰티, 패션 정보를 공유하고 자신의 일상을 공개하고 있다. 현재 75만여 명의 구독자를 보유 중이다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr