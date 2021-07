방탄소년단 정국이 좋아 ,"최애 계정 만든 '인도 음원 플랫폼'"

인도를 대표하는 음원 플랫폼 공식 계정이 방탄소년단(BTS) 정국의 열성 팬임을 선언했다.



인도에서 가장 큰 규모의 주요 온라인 음악 스트리밍 서비스 중 하나인 JioSaavn(지오사븐) 공식 트위터 계정이 최근 "jungkook stan account."(정국 최애 계정.) 이라는 글을 메인 프로필에 게재해 화제를 모았다.



'Stan'은 극성 팬 또는 열성 팬을 일컫는 뜻을 지니고 있는 단어로 정국에 대한 지극한 열혈 팬심을 엿보게 했다.



'JioSaavn'은 지난 21일 "Your home screen + jungkook=♥"(당신의 홈 스크린+정국=♥) 이란 글과 함께 정국의 사진을 게재해 사심을 내 비추기도 했다.

이에 한 아미는 "Are you a jk stan?"(당신은 정국의 최애인가요?)" 라고 댓글로 물었고 'JioSaavn'은 "Who isn't a jk stan?"(누가 jk 최애가 아니겠어요?) 라 답했다.





'JioSaavn'외 '아마존 프라임 비디오', '페이스북앱' '삼성 영국' '삼성 케냐' 등 세계 각국 공계들의 정국 최애 고백과 찬양은 꾸준히 이어지고 있다.



이에 세계 각국 공식 계정들도 사랑에 빠지게 만드는 정국의 글로벌한 인기를 다시 한번 실감케 했다.