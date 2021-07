/사진 = 제니 인스타그램

그룹 블랙핑크 제니가 독특한 헤어스타일로 시선을 끌었다.제니는 23일 자신의 인스타그램을 통해 "Can i be your pink ?"라고 적고 사진을 여러 장 게재했다.진에서 제니는 긴 머리를 땋아 늘어뜨리고 허리 라인이 강조된 옷을 소화했다. 제니는 독특한 양갈래 머리와 잘록한 허리를 찰떡 소화하며 말괄량이 분위기를 내고 있다.제니가 속한 블랙핑크는 올해로 5주년을 맞았다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr