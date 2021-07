'방탄TV' 방탄소년단 정국, 멜빵 청바지 입고 상큼 발랄 '과즙미' 팡팡

방탄소년단(BTS) 정국이 상큼한 과즙미 터지는 소년미를 한껏 뽐내 전세계 팬심을 설레게 했다.최근 방탄소년단은 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)를 통해 'BTS (방탄소년단) ‘Permission to Dance’ Anywhere' 라는 제목의 영상을 공개했다.해당 영상은 방탄소년단 멤버들이 한국을 비롯해 세계 각국 어디에서 든 경쾌하고 신나게 신곡 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)의 춤을 추는 등의 모습이 담겨있다.이 중 멤버 정국은 청 멜빵 바지에 레몬 컬러의 줄무늬 티셔츠를 매칭한 꾸러기 패션을 완벽 소화하며 상큼 발랄한 과즙미 팡팡 터지는 소년 같은 매력을 발산해 시선을 사로잡았다또 정국은 특유의 잔망과 멍뭉미부터 반팔에 드러난 타투와 팔 근육으로 치명적 섹시함까지 다채로운 매력을 두루 뽐냈다.더불어 정국의 미소년 같은 비주얼은 방금 순정 만화를 찢고 나온 남자 주인공의 아우라를 내뿜었다.이를 본 팬들은 "오구오구 우리 해리키♥" "더위가 한 방에 가시는 상콤함""정구기 웃는 것만 봐도 행복해" "미소가 순정 만화 남주의 정석이야" "정구기 늠 귀여워 들튀각" "우리 댕댕이 신나써욬ㅋ" "눈 웃음에 압살당했다" "큐티 러블리 치사량 초과♥" "정구기 매력 빵빵 터져" 등 뜨거운 반응을 보였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr