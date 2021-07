방탄소년단 정국, '자작곡' 해시태그 '#stillwithyou' 틱톡 1억 2000만뷰 돌파..'뜨거운 인기ing'

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 틱톡에서 독보적인 인기 행진을 달리고 있다.글로벌 동영상 플랫폼 틱톡에서 정국의 자작곡 해시태그 '#stillwithyou'가 1억 2000만뷰를 넘어섰다.최근 들어, 틱톡에서는 정국의 Still With You를 BGM(배경 음악)으로 사용하거나 커버해 공유하는 등 국내외 많은 인플루언서와 일반인들의 영상이 크게 증가하고 있다.최근 한 틱톡커는 프랑스의 어느 기차역에서 피아노로 'Still With You'를 연주한 영상을 틱톡에 게재해 이목을 끌기도 했다.영상에서는 'Still With You'의 애틋하고 감미로운 멜로디가 아름다운 피아노 선율을 타고 기차역 안을 가득 메우며 보는 이들에게 깊은 여운을 남겼다.'Still With You'는 오직 사운드클라우드만으로 음원이 공개되면서 일부 팬들 외 일반 대중들에게는 크게 알려지지 못했다.허나 틱톡, 유튜브 등 각종 인기 동영상 플랫폼에서 'Still With You'가 입소문을 타면서 그 빛을 발하고 있다.유튜브에서 'Jungkook (BTS) "Still With You" Lyrics'라는 제목으로 게재된 'Still With You' 비공식 가사 영상은 7600만뷰를 넘어서는 뜨거운 인기를 누리고 있다.또 다른 비공식 가사 영상은 1200만에 육박하는 조회수를 올리고 있다.유튜브에서 '미친 감성' 이란 유튜버로 활동 중인 현직 작곡가는 '정규 앨범이었으면 멜론1위였을 BTS- 정국 - Still With You [미친감성] 리액션' 라는 제목으로 'Still With You'의 리액션을 했고 "이 곡의 아쉬운 점은 정식으로 앨범을 내지 않은 것이다"라며 아쉬움을 표했다.한편, 'Still With You'는 정국이 2020년 6월 5일 방탄소년단 데뷔 7주년을 맞이해 팬들에게 무료로 공개한 자작곡이다.'Still With You'는 애절하고 절절한 멜로디와 가사에 진한 감성과 여운을 선사하는 풍부한 감정이 담겨있는 정국의 보컬이 더해져 다른 아이돌 멤버들에게 까지도 사랑을 받고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr