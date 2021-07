블랙핑크 지수, 선물로 받은 400만원짜리 D사 백과 파자마 '브이' [TEN★]

블랙핑크 지수가 근황을 전했다.지수는 19일 자신의 인스타그램에 "Our dearest thank you to..."로 시작하는 장문의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 지수는 선물받은 명품 파자마를 입고 귀여운 브이 포즈를 취하는 모습이다.한편 지수는 JTBC 드라마 '설강화: snowdrop'(가제) 출연을 확정 짓고 촬영 중이다.사진=블랙핑크 지수 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr