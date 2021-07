방탄소년단 정국, 日'뮤직 데이' 무대 화제 ..'야후 재팬' 실검 등극

방탄소년단(BTS) 정국이 '오드 아이'로 일본에서 센세이션한 화제를 일으키며 '야후 재팬' 실시간 검색에 올랐다.방탄소년단은 지난 17일 일본 TBS '뮤직 데이 2021'(音楽の日 2021)에 출연해 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스) 무대를 선보였다.이날 'Permission to Dance' 무대 도입을 장식한 정국은 감미롭고 청량한 보이스와 유니크한 음색으로 명불허전 뛰어난 가창력을 뽐냈다.정국은 그루브 넘치는 보컬은 물론 절도 있는 '칼각', '칼박'과 부드러운 춤 선으로 수준급 댄스 실력을 보여주면서 라이브 퍼포먼스를 선사했다.더불어 당일 화이트 셔츠와 팬츠에 하늘색 베스트 재킷을 매칭한 착장을 입은 정국은 자체 발광하는 피부와 흑발로 청순한 왕자님 자태를 뽐내며 현지인들을 매료시켰다.특히 정국은 양 쪽의 눈동자 색깔이 다른 갈색과 푸른 색의 '오드 아이'로 신비롭고 매혹적인 아우라를 한껏 발산해 시선을 강탈했다.이에 방송 이후 야후 재팬에서 정국의 '오드 아이'(オッドアイ)가 실시간 검색에서 화제의 키워드로 2시간 이상 올랐고 1위 'Permission to Dance'와 함께 최대 8위까지 오르며 현지에서의 핫한 인기를 증명했다.또 트위터 일본 실시간 트렌드에 'オッドアイ'가 오르기도 하는 등 큰 관심이 나타났다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr