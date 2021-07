방탄소년단 뷔, '가장 모델 같은 아이돌' 1위 등극

아이돌 종합앱 뮤빗 선정

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 '가장 모델 같은 아이돌' 투표에서 1위에 올랐다.지난 7월 8일부터 14일까지 아이돌 종합앱 ‘뮤빗(Mubeat)'에서 '가장 모델같은 아이돌은?(Idol who looks like a model is?)'이란 주제로 실시된 투표에서 뷔는 8만6102표 획득해 43.5%의 득표율로 1위에 올랐다.최근 방탄소년단이 앰버서더로 선정된 명품 브랜드 루이비통의 화보와 패션쇼에서도 뷔는 블랙, 레드 컬러를 감각적으로 조화시킨 정장 패션을 매력적으로 소화하며 글로벌 패션 아이콘으로서 큰 화제가 되었으며, 매번 뷔가 착용하고 나오는 패션 아이템들은 빠른 속도로 품절을 기록해 뷔의 모델로서의 뛰어난 역량을 입증하기도 했다.패션 칼럼니스트 캐롤리나 말리스는 “뷔 자체가 하나의 스타일이 된다”라고 언급하는가 하면, 패션전문지 보그(VOGUE)도 뷔를 ‘패션에 가장 앞선 트렌드 세터’로 평가했고, 미국 패션 매거진 WWD는 대표적인 K팝 패션스타로 뷔를 지목하는 등 뷔는 탑모델 이상으로 패션가에서 주목받는 핫 아이콘이다.팬들은 “뷔의 화보는 항상 모델보다 멋지다”, “최고의 미모와 멋진 몸매를 가진 뷔가 1위를 한 것은 당연한 결과”, “뷔가 모델을 하면 뭐든 따라사고 싶어”, “모델같은 뷔가 걸어가면 평범한 거리도 런웨이가 될 것” 등의 반응을 보였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr